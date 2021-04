Tras su incursión en “El Reventonazo de la Chola”, la popular tik toker ‘Uchulú’ agradeció la oportunidad que se le brindó y aseguró que seguirá en el camino de la comicidad para poder llevar alegría a sus seguidores.

“Ñanitos estoy super feliz. Espero que les haya gustado mi participación en ‘El Reventonazo de la Chola’, que saldrá desde este sábado 24 de abril a las 7 de la noche. Sé que me falta mejorar mucho y con el tiempo lograré pulirme más. Agradezco a la Cholita por darme la oportunidad de mostrar mi talento a través de la TV y también a mi público que me apoya día a día”, dijo la tiktoker.

La influencer, que saltó a la fama por el bailar el tema “No sé” del grupo “Explosión Iquitos”, también aseguró que todos sus logros van dedicado a su madre.

Además, la ‘Uchulú’ aprovechó la oportunidad para señalar que no ha tenido comunicación con Jorge Benavides, quien en su programa advirtió a ‘Dayanita’ que la tik toker podría ser su reemplazo.

“Le agradezco al señor (Jorge Benavides) por tenerme presente, pero no lo he llamado para nada. No me comparo con ‘Dayanita’, estoy empezando, tengo mi propio estilo”, dijo respecto al tema.

En la última edición de “El Reventonazo de la Chola”, ‘Uchulú’ y el ingeniero bailarín se enfrentaron en la pista de baile e hicieron énfasis en que su rivalidad es sana y que no importa quién inició con la coreografía viral de la canción de “Explosión Iquitos”, sino entretener a su público.

