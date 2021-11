Jorge Benavides alista parodia de la entrevista de Magaly Medina y Alfredo Zambrano en Día D

Jorge Benavides alista una divertida parodia de la entrevista que brindó Magaly Medina y su notario Alfredo Zambrano al programa Día D, donde hablaron de Giuliana Rengifo y de su relación.

En un adelanto exclusivo que mostraron en el programa de ‘Magaly TeVe: La firme’ se ve como la pareja interpretada por Jorge Benavides y Danny Rosales, hace de las suyas en la parodia.

Magaly Medina ‘dio su bendición’ al sketch de JB en ATV indicando que se mató de la risa viendo las imágenes que se emitirán este sábado en el espacio de JB.

JB y la parodia de la entrevista de Magaly Medina y Alfredo Zambrano (Video: ATV)

MAGALY LE HACE EL PARE A GIULIANA RENGIFO

Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano dieron una entrevista al dominical “Día D” luego que la cantante Giuliana Rengifo se presentó en el programa “Amor y Fuego” para revelar detalles de su corta relación sentimental con el notario.

“El 9 de diciembre celebramos nuestra boda de madera, pero ya le he dicho que los regalos no valen de madera”, fueron las primeras declaraciones de Medina para el periodista Percy Guzmán de “Día D”.

Respecto a las declaraciones de Rengifo, la conductora de “Magaly TV: La Firme” indicó que no tiene nada que decir: “Hablen de él y no de mí. ¿Por qué me tendría que arañar? Lo único que le diría: ¡Qué malos gustos!”.