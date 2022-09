El regreso de la dupla entre Jorge Benavides JB y Carlos Álvarez ha causado gran impacto entre sus seguidores, que celebran la vuelta de una de las duplas humorísticas más recordadas del humorismo peruano; sin embargo no todos estarían felices con esta reunión, ya que hace unos años Carlos Vílchez había manifestado que ‘si JB regresa a trabajar con Álvarez, él daría un paso al costado’.

Por ello muchas personas se han preguntado qué pasarán con la popular ‘Carlotita’ ¿Dejará JB en ATV?, ¿Se quedará solo en Noche de Patas? y así como estas son muchas las dudas sobre su futuro.

A través de sus redes sociales, los cómicos anunciaron que su esperada reunión se dará este sábado, día en que se transmite el programa de Jorge Benavides, JB en ATV.

Incluso compartieron algunas imágenes con sus mejores caracterizaciones como ‘las viejas pitucas’, Julio César Uribe, el Chemo del Solar y otras. Esto hace supones que Álvarez estará en JB en ATV, entonces ¿Qué pasará con Carlos Vílchez?

CARLOS VÍLCHEZ DIJO QUE NO TRABAJARÁ CON CARLOS ÁLVAREZ

Con lo sucedido, una entrevista de Carlos Vílchez ha la desaparecida Radio Capital se volvió viral. En ella Vílchez afirmaba que prefería no trabajar con Carlos Álvarez.

“Si Jorge regresa con Carlos, yo me paso a retirar. No puedo trabajar con él. Trabajé un mes, creo, pero no me agrada. Me parece bueno, muy creativo y todo. Pero su estilo no me gusta a mí. Ya en pantalla, me parece muy profesional y creativo, pero su trabajo no me gusta. No trabajaría con él”, manifestó en dicha ocasión.

En sus redes sociales, Carlos Vílchez no se ha pronunciado sobre la reunión de Jorge Benavides y Carlos Álvarez, solo se dedicó a la promoción de la próxima cita de Noche de Patas y su show unipersonal Soy Leyenda.

