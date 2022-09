Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron este miércoles el regreso a las pantallas de la dupla de Jorge Benavides y Carlos Álvarez, quienes este fin de semana se presentarán nuevamente juntos luego de varios años distanciados. Los conductores de Amor y Fuego recordaron las palabras de Carlos Vílchez, que prometió que renunciaría y Álvarez volvía con JB porque no le agradaba trabajar con él.

“Hemos trabajado más de una década en Latina y sabemos de lo que hablamos. El ‘Especial del humor’ trabajó más de ocho años mientras estábamos ahí y lo que se decía es que los dos son líderes, cada uno de sus equipos, pero la forma que tienen de liderar es totalmente opuesta. Es más, precisamente por el carácter y cosas que quizá le faltan a JB, es que su esposa entra a tallar ”, indicó el popular Peluchín.

En ese sentido, aseguró que decían que Carlos Álvarez era ‘mucho más tirano’ en su forma de trabajar . “Los guiones y las secuencias las hace en base a lucirse más él que JB y JB nunca dijo nada porque el tendrá la seguridad de un grande que no se embarca en esta lucha de egos... a mucha gente le parecía que Carlos Álvarez hacía, mandaba y lo ponía casi de segunda, él siempre era el protagonista de los sketch , y JB aceptaba y no se hacía problemas, ya sabía que era así” , acotó.

Adempas, afirmó que si revisan las entrevistas de Jorge Benavides luego de su separación de su excompañero, todo indicaba que su distanciamiento respondió a una ‘lucha de egos’. “Habían cosas que aparecían en cámaras de una manera que no era, no eran los amigos que parecían, aparentaban, era una cosa de trabajo, cada uno con sus personajes y adios. No había una amistad, una unión, a pesar de la cantidad de años juntos ”, aseveró Rodrigo González.

