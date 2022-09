El comediante Walter Ramírez ‘Cachito’, contó que fue espectacular volver a grabar la parodia ‘Las pitucas de la Molina’, junto a los imitadores Jorge Benavides y Carlos Álvarez, y que se emitió el último sábado.

“Me sorprendí cuando me llamaron para decirme que estaba convocado para grabar esa secuencia y se ha hecho con mucho cariño, quedó espectacular y sé que el público se ha divertido mucho, tanto o más como en los viejos tiempos. Tanto Jorge como Carlos son espectaculares”, comentó ‘Cachito’ Ramírez, recordando que hace unos 11 años ingresó a la televisión en el recordado ‘El especial del humor’.

Este era un skecth muy esperado por el púbico en ‘El especial del humor’...

Fue una secuencia que pegó mucho pues se cogían los temas de actualidad y ahí se recreaban con mucho humor. Además, aparecía el pollo y se armaba la fiesta, ja, ja, ja.

¿Este programa ‘El especial’ volverá a salir el próximo sábado?

Eso no lo sé, ya dependerá de lo que me diga Jorge (Benavides). Imagino que evaluarán cómo le fue al programa, pero no soy de los que está llamando para preguntar detalles... al final, el público decide si nos quiere ver. Me gusta el arte, hacer reír a la gente y espero que las oportunidades para llegar al público se sigan dando.

¿Te gustaría que vuelvan a trabajar JB y Carlos Álvarez?

En todos los años que estuvieron juntos les fue muy bien, pero también trabajando solos con sus propios programas, son exitosos y todos reconocen su capacidad para hacer humor. Actualmente me siento muy cómodo trabajando al lado de Jorge, todo el elenco es una familia, compartimos muchas cosas y nos divertimos trabajando.

CARLOS VÍLCHEZ ESTUVO AUSENTE

Carlos Álvarez y Jorge Benavides regresaron a grabar juntos con el espacio El Especial, un programa distinto a JB en ATV, en el que no participaron los integrantes del conocido espacio sabatino (a excepción de Gabriela Serpa y Cachito) y como era de esperarse Carlos Vílchez.

‘El Especial’ comenzó minutos después de terminado JB en ATV. La clásica introducción con música axe, al estilo de El Especial del humor, dio inicio a este espacio televisivo que marcó el regreso de la dupla de imitadores.

Al tratarse de un espacio diferente a JB en ATV, ni Carlos Vílchez ni otros integrantes del mencionado espacio participaron. Solo estuvieron Gabriela Serpa y Walter Ramírez, Cachito.

Por el lado de Carlos Álvarez estuvieron el recordado Lelo Costa y Cindy Marino, quienes lo acompañan desde hace varios años en los diferentes espacios en los que participa.

