Jean Deza, futbolista de Alianza Lima, fue ampayado por cuarta vez por el programa ‘Magaly Tv. La firme’, programa de Magaly Medina. El jugador fue captado con unos amigos-quienes serían jugadores blanquiazules- en una piscina y con Shirley Arica, con quien ya ha sido visto en varias ocasiones.

Pese a que el jugador de Alianza Lima estaba supuestamente arrepentido, según el directo deportivo Víctor Hugo Marulanda, parece que las palabras se las llevó el viento y Jean Deza volvió a ser ampayado con la ‘chica realidad’.

Esta es la tercera vez que ampayan al futbolista con Shirley Arica, quien indicó en el programa de Magaly Medina que Jean Deza estaba recibiendo un tratamiento psicológico por su comportamiento: "Sí, claro, porque en verdad lo necesita. No ha estado haciendo las cosas bien, él llegó a un momento de su carrera en donde perdió todo”.

La última vez que Jean Deza fue ampayado fue en el cumpleaños de Olinda Castañeda donde se amaneció hasta las 2 de la mañana. En esa celebración también estuvo Shirley Arica.

Justamente, uno de los motivos de la renuncia de Pablo Bengoechea de Alianza Lima sería el poco respaldo de la dirigencia blanquiazul para sacar a Jean Deza del equipo y lanzó un dardo en la conferencia de prensa de despedida.

“No quiero perjudicar más Alianza Lima, no siento que tenga hoy la capacidad para convencerlos. Mi discurso ya no se escucha aquí y creo que lo más sano para todos y para institución es que tenga un técnico fuerte y que se sienta contento de estar acá. A mí me gusta trabajar en fútbol y no voy a estar en un lugar donde no me sienta bien, sería el colmo no estar feliz en este cargo”, mencionó el estratega uruguayo.

Alianza Lima perdió 2-1 ante Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano en el Monumental. Jean Deza no fue considerado para este encuentro.

Jean Deza fue ampayado por cámaras de 'Magaly Tv. La firme'.