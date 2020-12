EN POLÉMICA. Jean Deza está en el ojo de la tormenta tras ser intervenido esta madrugada en una ‘fiesta covid’ en San Martín de Porres. El voltante del Binacional estaba acompañado por su nueva pareja, Gabriela Avala, y unos amigos al momento de su detención en la discoteca, donde habían más de cincuenta personas incumpliendo todas las medidas sanitarias y el toque de queda.

Los reporteros de Amor y Fuego captaron imágenes del futbolista, su novia y un amigo ingresando al patrullero. “¿Qué esperan de la vida?”, les preguntan a los intevenidos. “Oe está de vacaciones ¿qué fue?”, contestó la pareja del pelotero.

Al llegar a la dependencial policial de Sol de Oro, Gabriela Avala aseguró no sentir ningún tipo de remordimiento. “No, no me da vergueza porque él está de vacaciones”, dijo. Asimismo, le consultaron por su pasada relación con el Churrito Hinostroza y ella negó haber mantenido algún vínculo con él. “Yo no he estado con él”, aseguró.

Finalmente, al ingresar a la comisaría Jean Deza se comportó altanero con la prensa. “Estoy de vacaciones, qué tiene de malo”, dijo de forma sarcástica. Por si fuera poco, cuando le indicaron que las reuniones sociales están prohibidas, el deportista contestó de manera burlona. “¿Me has visto en una fiesta? ¿Me has tomado foto? ¿Y estoy lindo no?”.

