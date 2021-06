Jean Deza vuelve a hacer noticia por sus escándalos y no por su ‘talento’ con la pelota. En esta ocasión la madre de la expareja del futbolista denunció ante Prensa Chalaca que su hija fue brutalmente agredida por el jugador solo por que ella le exigió la manutención para la menor hija que ambos tienen. “La agarró a puñetes y patadas, ella está con la pierna moreteada y no voy a dejar que esto pase. La ha agredido delante de mi nieta”.

“Mi hija es la esposa de Jean Deza, pero no conviven hace muchos años. Le reclamó la manutención de mi nieta y él entró a su casa y la ha agarrado a puñetes y patadas. Estoy indignada, mi hija está golpeada. Ella no va a ser agredida una vez más por este individuo cada vez que él quiere. Está trastornado de la mente”, dijo molesta la madre de la expareja de Jean Deza.

Agregó que el episodio ocurrió en la zona de Santa Marina Sur, en el Callao en horas de la mañana, cuando su hija le reclamó por el pago de la manutención de su nieta. “La ha agredido delante de mi nieta, ha estado gritando. Mi nieta no está acostumbrada a presenciar este tipo de violencia, ni siquiera agresiones físicas ni verbales de ningún tipo. Yo la he traído para que ponga la denuncia. Mis vecinos me han llamado al escuchar los gritos de mi hija”.

“Esto no puede seguir más, basta de agresiones a la mujer. Soy una madre dolida. Él tiene su vida hecha y no entiendo por qué trata de inmiscuirse en la de mi hija. Ella vive muy calmada, mesurada, lo que él haga en la calle, con quien esté es su problema. Yo tengo que ver la seguridad de mi hija y mi nieta. Ellos tienen más de 4 años que no están, ni siquiera se veían. Él la ha golpeado en el pecho y la pierna. Mi hija tiene morada la pierna y y se ha estado cubriendo el rostro para que él no la golpee”, recalcó la madre de familia.

CASERITO DE LOS ESCÁNDALOS

Jean Deza no recapacita ante un llamado de atención, suspensión, o incluso, ante la posibilidad de quedarse sin trabajo. El jugador parece no poder resistirse a los encantos de la noche, las fiestas, las chicas y las bebidas espirituosas. Luego de la sanción que ha recibido de parte de Carlos Stein, vienen a la memoria otros casos similares producto de su desordenada vida nocturna.

Hace unas semanas el jugador fue protagonista de un ampay libando junto a otras personas en las calles de Gambetta, en el Callao. En su intento por no ser grabado generó un escándalo y solicitó la ayuda de la policía para librarse de los reporteros del programa ‘Magaly TV la Firme’, empeorando su situación.

LO CRITICAN EN REDES SOCIALES

Tras conocerse de este nuevo escándalo de Jean Deza, en redes sociales reclamaron a las autoridades para que lo detengan, pues no puede quedar impune un caso de violencia contra la mujer. La expareja del futbolista fue trasladada al médico legista