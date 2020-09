Jean Deza no dejó pasar mucho tiempo para responder a Jossmery Toledo , quien en el programa de Magaly Medina declaró que vivió un infierno al lado del futbolista, pues no la dejaba trabajar, la agredió física y psicológicamente , y hasta lo dejó mal parado al indicar que “ni en la cama era bravazo” .

Visiblemente ofuscado, en la entrevista que dio a ‘Modo Espectáculos’, Jean Deza sostuvo que su expareja era una malagradecida e interesada, ya que todo era plata para ella y que durante los cinco meses que duró su relación le hizo depósitos de tres y cuatro mil soles para que ella se mantenga.

“Que diga de los 15 mil soles, que sacó y llevó a su papá y a su mamá. Pregúntale sobre esos dientes. Pagué mil dólares por esa sonrisa que ahora tiene, por esos brackets. Pregúntale también sobre esos depósitos que tengo de tres mil y cuatro mil soles”, disparó el futbolista.

JUSTIFICA AGRESIÓN

Sobre la denuncia de agresión en su contra, el pelotero aseguró que “ella misma decía ‘pégame para destruirte tu carrera’” y que moretones que dejó en la ‘policía sexy’ fueron porque ella no lo dejaba dormir. “Esos moretones los tiene porque no me dejaba dormir, ella me agarraba, me agarraba y le decía ‘suéltame, déjame dormir’”.

“Me fastidia que sea una malagradecida”, recalcó.

DE SAN JUAN DE LURIGANCHO A SAN ISIDRO

En otro momento, Deza manifestó que gracias a él la vida de Jossmery Toledo cambió , porque “la saqué de San Juan de Lurigancho a San Isidro. La señorita Jossmery sabe todo lo que le he dado, ella nunca ha tenido tanta plata y ha derrochado plata”.

Hasta indicó que la expolicía no sabía que era Zara (tienda por departamento). “Pregúntale cuando la llevé a Zara y me dijo ‘ay yo nunca he entrado a Zara y no sé qué es eso’”

LE PIDIÓ 20 MIL SOLES

Jossmery Toledo sostuvo en la entrevista con Magaly Medina que ella sí le pidió dinero . “Es razonable con todo lo que me ha dejado endeudada”.

“Lo único que le dije fue paga las cosas que debes pagar, pero no, viene con policías a tratar de amedrentarme y querer sacar sus cosas. Qué conchudo. Entrar a un departamento cuando ni siquiera lo ha pagado”, declaró Jossmery en 'Magaly Tv: La Firme".

Al respecto, Jean Deza se defendió y sostuvo : "Ella quería 20 mil soles y no es la primera vez que me pide para dejarme... Ella me dijo 'ah, quieres que me vaya Jean, ya no quieres estar conmigo, entonces dame 20 mil soles de indemnización por todo el tiempo que he estado contigo y le dije “qué, me estás cobrando todos los pol...?”.

NO SE ARREPIENTE DE TERMINAR RELACIÓN

Asimismo, en ‘Modo Espectáculos’ le dijo a la periodista que no se arrepiente de haber dejado a Jossmery Toledo. “Fue la mejor decisión dejar a Jossmery Toledo . Me ha quitado un peso de encima a mí también, porque te puedo decir que lo único que a ella le interesaba es la plata”

“Si se está haciendo un nombre en el medio a mí qué me importa, acaso ella paga mi salario? Acaso ella va a ganar igual que yo”, disparó el futbolista.

“Ella quería fama y dinero, que aproveche, que salga de la casa de sus papás. Ella dice ‘yo construí la casa de mis papás’, pregúntale quién mandó cemento a la casa de sus papás”, finalizó

