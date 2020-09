Macarena Gastaldo reveló que su amiga Jossmery Toledo le pidió ayuda tras discutir con el futbolista del Deportivo Binacional, Jean Deza, y que vio los moretones que la ‘tombita’ tenía en sus brazos cuando fueron pareja y luego descubrió que había retomado su relación con Shirley Arica.

“Me buscó para pedirme ayuda y mostró los moretones. Ella siempre me decía que él no la dejaba trabajar, y no es cierto que le pagó el dentista porque se atiende por canje. Tampoco le construyó la casa a sus padres porque he ido hace tiempo y está levantada. Ahora Jossmery está tranquila, es una pena que él no haya cambiado”, precisó Macarena en ‘Modo espectáculos’.

Por otro lado, Milena Zárate también se pronunció sobre el tema.

“Su comportamiento es el de un enfermo por todo su historial de agresiones a sus exparejas. Además, después les está sacando en cara lo que él les dio, nadie lo obligó a comprarle ropa o pagarle un tratamiento. Esos son actos que siempre se dan en una relación, es algo muy bajo”, añadió la colombiana.

SHIRLEY: ME ROMPIÓ LA CABEZA

A su vez, Shirley Arica se solidarizó con Jossmery Toledo, quien afirmó que Deza tiene problemas mentales “Viví un episodio similar al de Jossmery, pero no lo denuncié, me dio vergüenza porque años atrás pasé algo muy fuerte cuando me rompieron la clavícula y me quedé callada”, señaló en el programa de Magaly Medina.

“Tengo todas las pruebas para hundirlo, lo mío fue más fuerte, tuve que ir a una clínica. Él me rompió la cabeza, estaba tomado, no borracho. Se trató de justificar, pero yo tengo testigos y todo grabado. Por eso le creo a Jossmery y me solidarizo con ella”, contó la ‘Chica realidad’.

