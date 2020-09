No solo Jossmery Toledo y Shirley Arica lo han denunciado. Otras exparejas de Jean Deza también han acusado públicamente al futbolista de golpearlas cuando mantenían una relación amorosa con él. El informe es del programa ‘Modo espectáculos’.

En el video se recopila los testimonios de sus exparejas que lo acusan directamente de haberlas golpeado cuando eran enamorados.

Shirley Arica denunció públicamente a su expareja de haberle roto la cabeza cuando se encontraba tomado y delante de personas que la auxiliaron. “Me solidarizo con Jossmery Toledo, porque yo pasé un episodio de violencia con él, pero no lo he denunciado”.

“ Yo también he sufrido un episodio similar al de Jossmery Toledo, pero yo no lo he denunciado. Yo no lo denuncié por vergüenza, porque no quería hablar más del tema, por vergüenza me quedé callada. No lo hice porque no quería arruinarle la carrera, si eso ya lo tiene recontra jodida, ya está fregado. Él sabe que yo tengo todas las pruebas para hundirlo” , reveló la ‘chica realidad’ ante una Magaly Medina sorprendida.

Por su parte, Jossmery Toledo también denunció a Jean Deza por violencia física y psicológica en comisaría, confirmó este jueves el programa ‘Magaly TeVe: La Firme’. La expolicía y el futbolista terminaron su relación en medio del escándalo tras la publicación de su video con Shirley Arica.

