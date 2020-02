Paco Bazán afirmó que el futbolista Jean Deza, quien fue ampayado nuevamente de madrugada con Shirley Arica, es una ‘oveja negra’ y contamina la convivencia del grupo (Alianza Lima).

“El deportista de alto rendimiento no tiene margen para la indisciplina, es un mal precedente para un vestuario, es la ‘oveja negra’ que contamina la convivencia de los otros que sí cumplen con los códigos de ética y de conducta. Imagínate el que se esfuerza, se cuida, no sale y además no es tomado en cuenta por el comando técnico", dijo el exfutbolista.

"Es un mal ejemplo porque si no hay castigo, no hay sanción, te desmotiva y rompe la unidad del grupo”, señaló Paco Bazán, quien estuvo presente en la clausura de ‘Depor Teletón’, que contó con la participación de más de 100 niños con discapacidad física en las disciplinas de atletismo, natación, vóley sentado y bochas.

Muchos dicen que Shirley Arica lo sembró...

Eso es parte de la anécdota, aquí no hay atenuante que pueda justificar lo que hizo, debió ser separado desde el primer ‘ampay’.

