¡ROMPIÓ SU SILENCIO! Jean Deza se comunicó con el programa ‘Modo espectáculos’ para pronunciarse una vez más sobre las polémicas declaraciones de Jossmery Toledo tras el fin de su relación. El futbolista se manifestó tras el apodo que le pisó la expolicía.

Muy ofuscado, Jean Deza indicó que se encuentra incómodo con las declaraciones íntimas de Josmery Toledo y precisó que él nunca las hablaría porque son cosas privadas.

“Esas cosas son íntimas y no tengo por qué hablarlo. Me da risa. Eso no tengo que hablarlo. Ella me ha dicho ‘más panza que .’ ¿Tengo barriga? ¿Tengo panza?” , dijo Jean Deza sobre lo que Jossmery Toledo comentó.

Jean Deza sobre apodo de Jossmery Toledo- TROME

Jossmery Toledo no se calló nada y no dudó en hundir a su expareja, el futbolista Jean Deza tras humillarla públicamente y regresar con Shirley Arica cuando aún convivía con ella en un departamento de Lince .

En el programa ‘Magaly TV: La Firme’ no dudó en revelar el terrible apodo que le puso a Deza y de burlarse de sus declaraciones cuando dijo “soy bravazo” . “Yo no sé qué significa bravazo... Es jugadorazo eso lo sabemos, pero ¿bravazo?” , le preguntó la ‘Urraca’ a Jossmery, quien no dudó en responder con todo y dejar mal parado al jugador del Binacional.

“No, ni en la cama es bravazo, así que mejor me quedo callada... Lo llamaba ‘pantene’, porque tiene más panza que... ” , dijo Jossmery burlándose de las artes amatorias de su ex conviviente.

Jossmery Toledo llamó 'Pantene' a Jean Deza. (Magaly Tv. La firme-TROME)