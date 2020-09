¡POLÉMICAS DECLARACIONES! Jean Deza Arremetió duramente contra Jossmery Toledo e incluso la acusó de haberle pedido 20 mil soles como indemnización para terminar su relación, luego de la polémica que se generó cuando el futbolista decidió retomar su romance con Shirley Arica.

En declaraciones a ‘Modo espectáculos’, Jean Deza negó haber agredido a Jossmery Toledo e indicó que los moretones se los hizo porque ella no lo dejaba dormir. Además, contó qye fuye lo que le repsondió cuando ella, según su versión, le pidió dinero para terminar su relación.

“Esos moretones los tiene porque no me dejaba dormir. Yo, como hombre, le decía suéltame. Me pedía 20 mil soles para dejarme. La primera vez, ella me pidió 20 mil soles. Yo le dije ¿qué? me estás cobrando todos los polv...?”, dijo Jean Deza en el programa de Karen Schwarz.

Jean Deza dice que se quitó un peso de encima tras terminar con Jossmery Toledo | ME

Comos er recuerda, Jossmery Toledo denunció al futbolista y las autoridades determinaron que la modelo tenía moretones en los brazos y un golpe en la nuca. Ahora, el polémico jugador rompe su silencio.

“Ella me decía pégame para destruir tu carrera. Es una malagradecida. Yo le cambié la vida a ella. De San Juan de Lurigancho a San Isidro”, agregó el futbolista.

