El futbolista Jean Deza rechazó las denuncias de agresión física contra la mamá de su hija, Cleidy Rosi. En declaraciones exclusivas para Amor y Fuego, el exatacante de Alianza Lima, afirmó que fue su expareja, quien se le fue encima y el la empujó y le reclamó ‘qué te pasa’.

“Siempre el patito feo soy yo. Nunca me he sentado en un programa porque yo no soy de espectáculos y esto no me suma, pero esto ya me cansó”, manifestó ‘El Ratón’ Deza en conversación telefónica al conocido programa de las tardes.

Según este programa, los hechos se sucedieron cuando el futbolista fue a dejar a su hija a la casa de su mamá. “Ella se me ha venido encima y yo la he empujado y le he dicho ‘qué te pasa’?”, manifestó.

Jean Deza en una transmisión en vivo. explicó que todo se originó después que no dejó a su hija en la casa de su mamá porque Cleidy no se encontraba en casa: “Parecía que ella estaba en una fiesta”, manifestó.

Añadió que había pasado el Día del Padre con su hija y como su expareja no se encontraba en casa, regresó con su hija a su casa. “Ahora sale a decir que la he agredido, que psicológicamente la estoy matando”, manifestó y dijo que tiene pruebas de todo.

En la entrevista para Amor y Fuego, ‘El Ratón’ también descartó que haya agredido a sus ex parejas; pese a las declaraciones de éstas: “¿Por qué crees que las denuncias no proceden, ¿qué los policías son mis amigos?”, manifestó.

