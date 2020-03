Shirley Arica se defendió de los ataques que viene recibiendo en redes sociales y de Carlos Cacho, quien en un ‘estado’ de WhatsApp la calificó de ‘sembradora’ por el último ‘ampay’ a Jean Deza, a quien ‘Magaly TV, la firme’ lo filmó con sus amigos en una piscina, tomando cervezas, fumando cigarrillos y en ‘arrumacos’ con ella.

“Las redes siempre opinan. Nadie perjudica ni obliga a nadie. Sí, nos fuimos un fin de semana a estar juntos y no tiene nada de malo. Él no tenía entrenamiento ni ninguna obligación al día siguiente, está haciendo las cosas bien después del último ‘ampay’ y soy testigo de eso. La prensa muchas veces vende las cosas como mejor les conviene y lamentablemente la gente juzga por el pasado que cada uno tiene y nadie se pone en los zapatos de nadie, no saben lo que uno pasa o siente con tanto ataque”, afirmó la ‘chica realidad’.

Te acusan de perjudicar su carrera futbolística...

Solo te puedo decir que jamás dañaría a alguien que quiero. No gano nada con esto, al contrario, de la paz y tranquilidad que teníamos ahora ya no queda nada y para ninguna persona eso es bonito.

Lo han separado de Alianza Lima...

Sobre su carrera no soy la indicada (para hablar), él tendrá que pronunciarse.

De otro lado, el cómico Kike Suero lamentó que Jean Deza sea ampayado, una vez más, tomando.

“Él es talentoso y está desperdiciando su vida de esa manera. Por experiencia propia le recomiendo que recapacite, el trago lo va a hundir. Cuando tomaba mucho no podía trabajar bien, imagino que lo mismo le debe pasar”, precisó Kike.

Además, dijo que las mujeres ahora lo buscan porque está en un club grande, pero que luego lo dejarán.

“Las mujeres están ahí un rato, pero si lo botan de Alianza se irán al toque. Si se queda sin chamba no le van a dar la mano. Él es joven y puede enderezar su carrera”, sentenció.