La exporrista Shirley Cherres aplaudió la decisión de Jean Deza, quien anunció que se retira del fútbol profesional a sus 28 años, y espera que pueda encaminar su vida alejándose de las juergas y los escándalos. Es más, le recomienda que ingrese a la universidad y se convierta en un profesional para darle un buen ejemplo a sus hijos.

“Creo que su decisión es buena porque él ha demostrado que no es nada profesional como deportista, como futbolista. Si hubiera sido una persona más inteligente, profesional y disciplinado hubiese llegado muy lejos en el fútbol porque es una persona talentosa. Sin embargo, hemos visto que le gustan más las juergas, las borracheras y las mujeres, así que esa clase de deportistas no son un ejemplo para nadie”, enfatizó Shirley Cherres.

Luego, añadió que Jean Deza no es un buen ejemplo para los niños y espera que su futuro sea en la universidad. “Los excesos y escándalos en su vida personal no son un buen ejemplo para los niños, así que espero que pueda ingresar a la universidad y pueda convertirse en profesional, que tenga una buena educación, pues los años pasan volando. Además, se sabe que tiene varios hijos y debe darles un buen ejemplo”, dijo la rubia exporrista.

Finalmente, comentó que ella continúa estudiando día a día, y en breve abrirá un Spa donde atenderá al público pues viene tomando diversos cursos dedicados a la belleza.

‘NICOLA FUE UNA DECEPCIÓN’

Hace unas días, Shirley Cherres aclaró que no teme que Nicola Porcella vaya a iniciar alguna acción legal en contra de ella, tras señalar que quedó decepcionada del encuentro íntimo que tuvo con el modelo.

“Hablé por experiencia propia, pensé que sería un buen postre, pero terminó siendo un ‘caramelito’, así que no le veo mucho futuro con su ‘Onlyfans’. Lo único grande que tiene es el tamaño de estatura y sus ojos celestes”, manifestó.

¿No temes que tome alguna acción legal en tu contra?

No creo, porque lo que estoy afirmando es lo que experimenté, estuve con él, pasamos muchísimas horas juntos e hicimos muchas cositas traviesas. No intento hacerle una mala reputación. Ahora no tengo ningún contacto con él, pero le deseo que le vaya súper en Televisa.

Cabe indicar que Shirley Cherres participó en una edición de El Valor de la Verdad en 2019 y confirmó que tuvo un ‘choque y fuga’ con Nicola, cuando este era aún un futbolista de Sport Boys.