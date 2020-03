Jean Paul Santa María se siente contento con la tenencia de los hijos que tuvo con Angie Jibaja. Tras años de no querer ni firmarlos, el cantante publica fotos del primer día de sus hijos en el colegio.

“Arranco una nueva aventura para estos 3 mosqueteros!Y nosotros con una mezcla de emociones y sensaciones!Con el corazón en la boca pidiéndole a Dios que guíe, cuide y proteja a nuestros enanos!Deseando que sea un lindo día para ellos!Y a la vez ansiosos y nerviosos de pensar como estarán?Como la estarán pasando?Etc etc etc...Que nervios!!! Estamos contando las horas para que lleguen a casa y nos cuenten como les fue en su primer día de cole”, escribió Jean Paul Santa María en su cuenta de Instagram.

La publicación alcanzó los 8.000 me gusta. Los usuarios en redes sociales elogian el cambio de Jean Paul Santa María. “Bendiciones para ti, realmente has sabido cambiar tu vida y salir adelante con una gran esposa y tú eres ejemplar. Un abrazo”, “Cualquier error que hubieran comerido en la vida con esto se estan redimiendo..que Dios los bendiga como pareja y padres y que sean.una gran familia siempre”, “Que hermosa foto!! Tener una familia es súper. Protegelos siempre la vida te da una nueva oportunidad. No es fácil atender a tres niños es súper laborioso y a la vez satisfactorio. Éxitos”, son algunos de los comentarios que se lee en la cuenta de Instagram de Jean Paul Santa María.

Angie Jibaja ha optado por no tocar más el tema en su cuenta de Instagram. La modelo publicó un video hot donde se le observa en lencería. De este modo, la joven intenta rehacer su vida tras perder la custodia de los menores. Además, la Chica de los Tatuajes sigue manteniendo su distancia con la televisión. "Hay ciertos requisitos que me piden para recuperar a mis pequeños: no puedo trabajar en la tele y no escándalos... así que bueno, lo de mi libro es una terapia, es una liberación que quiero compartir con ustedes y aparte me genera”, indicó en sus stories de la mencionada red social.

Con respecto al tratamiento de su situación en televisión, aseguró que ‘ha habido mucha mala información’. “Si no me ven en la televisión es porque ciertos programas, no todos, son una basura. No me saquen en sus programa por favor, se los suplico, no saquen imágenes de hace un año por dios”, dijo indignada. “Esta abogada... ¿quién es? Por favor, esa abogada que feo su corazón. Cómo va decir que cada tres días hago escándalo si la última fiesta que fui fue la del Callao, la del año pasado, Año Nuevo”, agregó Angie Jibaja sobre una invitada del desaparecido programa Válgame, quien opinó sobre su caso y sobre la posibilidad de que pueda recuperar a sus pequeños.

Angie Jibaja y su video hot

