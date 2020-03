Una nueva familia. El cantante publicó videos y fotos de la celebración del cumpleaños de su hijo. En las imágenes se observa muy contento al pequeño compartiendo con la pareja y familia de Jean Paul Santa María. Sin duda, un duro golpe para Angie Jibaja.

Una imagen dice más que mil palabras. Mientras Angie Jibaja se lamenta porque no puede estar presente en las celebración del cumpleaños de su hijo, Jean Paul Santa María muestra la felicidad del pequeño en Instagram “¡Feliz cumpleaños mi rey! 10 años ya. Tu primera década de vida!!! La primera de las muchas que se que Diosito tiene para ti! Llenas de bendición y de lo mejor de lo mejor...porque te mereces eso!!! Lo mejor!!! De las muchas que quiero compartir a tu lado! Y estar siempre para apoyarte en todo lo que necesites y guiarte en este gran camino llamado vida! Te amo hijito! Te amamos!❤🎂🎉🎈”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

En las imágenes y videos que publicó Jean Paul Santa María se observa a Jenko y Gia, hijos que tuvo con la modelo Angie Jibaja. Además, destaca la presencia de Romina Gachoy, esposa del integrante de la orquesta Candela. La urugaya se muestra cariñoso con el pequeño y acaricia su cabello mientras le canta feliz cumpleaños. También se puede ver que Jenko recibió un tortazo en la cara.

Al respecto, Angie Jibaja grabó varios stories en su cuenta de Instagram sobre lo afectada que estaba de no poder estar en la celebración de cumpleaños de su pequeño. "Es el primer año que no la paso con él. Lo intenté mucho (...) pero es la primera vez”, indicó Angie Jibaja. “Los mejores momentos de mi vida. Le pido a Dios que me devuelvan a mis niños, por favor”, se lee en uno de las grabaciones que publicó ‘La Chica de los tatuajes’ en su cuenta de Instagram.

Jean Paul Santa María evita hablar de Angie Jibaja, pero afirma que sus hijos ahora sí tienen la familia que necesitan. “Estoy muy contento y agradecido. Crecí como persona y como pareja con Romina. He aprendido de muchos errores, Romina tiene un cariño increíble por ellos y se llevan súper bien. Se quieren, adoran, y ella los engríe más que a mí, pero me encanta y estoy feliz. Ellos (hijos) son unos dulces con Romina, le hacen cartitas y regalitos. Hoy puedo decir que estoy enamorado de mi vida y muy agradecido”, contó el cantante en una entrevista para Trome.pe

Jean Paul Santa María celebra cumpleaños de su hijo

VIDEOS RELACIONADOS

Angie Jibaja se quiebra porque no le permiten ver a su hijo el día de su cumpleaños

Abuelo de Angie Jibaja arremete contra Jean Paul Santa María

TAMBIÉN PUEDES LEER

Angie Jibaja: Su hijo cumple años y ella se quiebra porque no le permiten verlo

Angie Jibaja no se da por vencida: “Quiero demostrar que estoy bien para recuperar a mis niños”

Jean Paul Santa María ahora cría a los hijos que tuvo con Angie Jibaja luego de que ella perdiera custodia