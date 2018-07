Jean Paul Santa María arremete contra Angie Jibaja: "Debería internarse y dejarme criar a mis hijos" | FOTOS

“Mis hijos están en manos de una persona descontrolada, con historial de drogas, reconocido por ella, y con severa alteración psiquiátrica”, dijo Jean Paul Santa María, en respuesta a los constantes ataques que recibe de su expareja, la modelo Angie Jibaja.

En un extenso texto que compartió con este diario, Jean Paul Santa María mostró preocupación por el entorno en donde viven sus menores hijos junto a Angie Jibaja.



“Por el bienestar de nuestros hijos, considero que debería internarse urgentemente y dejarme a mí darles el hogar y la familia que realmente merecen. Y estoy haciendo todo para demostrar que ellos, en sus manos, corren peligro. Un peligro que puede ser irreversible”, indicó Jean Paul Santa María.

Jean Paul Santa María habló con Trome sobre situación de Angie Jibaja. (Fotos: Trome) Jean Paul Santa María habló con Trome sobre situación de Angie Jibaja. (Fotos: Trome)

En otro momento, Jean Paul Santa María aseguró que fue Angie Jibaja quien intentó retomar la relación e incluso le ofreció viajes a diferentes países.

“En reiteradas veces ha intentado retomar las cosas conmigo, invitándome a viajes como a Cuba, Chile y Estados Unidos. Siempre me hizo propuestas pero rebotó porque le dije que no", sostuvo Jean Paul Santa María.



"Por ello, es que siempre salió a hablar pestes de mí, porque no tolera mi rechazo, no me supera y todo el mundo lo sabe”, explicó Jean Paul Santa María.

Por ese motivo, aclaró que antes de regresar con Angie Jibaja, prefiere ‘morir’.

“Yo jamás tuve una familia con ella, ya que eso fue cualquier cosa menos familia o algo estable. Antes de tener algo con ella, prefiero morir. Tendría que estar mal de la cabeza, por no decir otra cosa, para destruir 6 años de amor y lucha al lado de mi esposa (Romina Gachoy)”, expresó Jean Santa María, quien se sometió a la prueba del polígrafo para avalar su verdad en las declaraciones.

