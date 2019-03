Jean Paul Santa María fue asaltado y golpeado en Las Malvinas 

El cantante de la orquesta ‘Candela’, Jean Paul Santa María, pasó el susto de su vida.



Jean Paul Santa María, ex de Angie Jibaja, fue asaltado cuando salía de un centro comercial, conocido como ‘Las Malvinas’.



“Fui a que repararan mi celular y el de Romina (su esposa). Cuando subí al taxi unos tipos subieron por detrás, me cogotearon, me tiraron spray a los ojos y me pusieron una pistola en la cabeza”, contó Jean Paul Santa María, quien añadió que al verse reducido no opuso resistencia.



“Me golpearon innecesariamente porque en ningún momento opuse resistencia. Tengo contusiones en la cabeza y rostro por los golpes, además de quemaduras en los ojos y la cara”, agregó.



El cantante afirmó que vivió una experiencia horrible.



“Me robaron los dos celulares, mis llaves y el dinero que estaba destinado para mi hogar, mi familia, mis hijos, el cual gano honradamente y con sacrificio. Más allá de lo material está el mal momento que viví y que repercute en mis seres queridos, en todo los sentidos”, señaló, agradeciendo todas las muestras de preocupación y apoyo.