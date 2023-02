Jean Paul Santa María dijo que pasa por el mejor momento de su vida y su familia es su mayor tesoro. Además, cuenta que hace poco cumplió 34 años y su mamá llegó de Colombia para la celebración.

“La verdad es que la pasé lindo, vino mi mamá de Colombia para mi cumpleaños, con Romina y mis tres enanos. Fue algo lindo”, afirmó el conductor y cantante.

¿Fue una celebración en familia?

Totalmente, quise estar tranquilo porque al día siguiente tenía que trabajar y no organicé nada. Romina me regaló una guitarra y mis enanos me hicieron dibujos hermosos.

¿Sientes que estás pasando por el mejor momento de tu vida, ahora que estás alejado de los escándalos?

Así es, me siento bendecido al máximo. Disfrutando del fruto de mi cosecha, de tanto esfuerzo por salir adelante, de hacer las cosas bien y de vivir día a día para mi familia que son el tesoro más grande que tengo. Yo estoy feliz y agradecido al máximo con la vida.

