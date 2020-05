Tira la firme. Cantante se mostró incómodo con los rumores que apuntan a que habría sido separado de la agrupación Orquesta Candela.

“Yo sigo siendo parte de la Orquesta. Nos han pedido una pausa, pero no hubo despidos. Por el contexto que estamos viviendo se entiende que la orquesta no está teniendo ingresos”, señaló Jean Paul Santa María sobre un artículo que publicó el diario La República donde se afirma que cantante fue despedido de la agrupación musical.

Además, Jean Paul Santa María indica que nunca dijo eso y pide disculpas si es que sus palabras fueron tergiversadas. “Yo sigo siendo parte de la Orquesta Candela Oficial (...) Toda mi gratitud a Don Víctor Yaipen y a mis otros compañeros de la Orquesta. Pronto volveremos”, precisó el cantante.

Por otro lado, Jean Paul continúa impulsando el proyecto de delivery de comida que emprendió por la pandemia del coronavirus en Perú. “El proyecto busca que las personas no salgan y consuman alimentos de la más fina selección y calidad”, menciona el cantante en su cuenta de Instagram.

ROMINA MÁS FELIZ QUE NUNCA CON LOS HIJOS DE ANGIE

La uruguaya Romina Gachoy afirmó que ama a los hijos de Angie Jibaja (Janko y Gía), quienes viven con ella y Jean Paul Santa María, y que juntos saldrán adelante.

“Yo los amo y ellos me aman a mí”, afirmó la modelo en sus redes sociales, al ser consultada por su relación con los pequeños.

Asimismo, dijo que la llegada de los dos niños le ha cambiado la vida.

“Mi vida cambió mucho. Me hacen sacar la mejor versión de mí, muchas veces no sabemos si estamos a la altura de algo si no lo atravesamos. Con mucho amor y empatía se pueden lograr muchas cosas”, finalizó Romina.

Jean Paul Santa María junto a sus hijos y esposa

VIDEOS RELACIONADOS

Jean Paul Santa María celebra cumpleaños de su hijo

Abuelo de Angie Jibaja arremete contra Jean Paul Santa María

TAMBIÉN PUEDES LEER

Romina Gachoy contenta con los hijos de Jean Paul Santa María y Angie Jibaja: “Yo los amo y ellos me aman a mí”

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy mantienen su silencio tras ruego de Angie Jibaja para hablar con sus hijos

El mensaje de Angie Jibaja tras ser baleada: “Agradezco a Dios porque me ha dado una oportunidad de vida”