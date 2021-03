Jean Paul Santa María dijo que tras su salida de ‘Orquesta Candela’ no ha podido retomar la música y ha tenido que convertirse en mil oficios.

“Por la pandemia no hay opciones en el rubro artístico. Así que me ha tocado ser mil oficios, emprender en otros campos y, para mí, no es novedad porque desde pequeño siempre me busqué la mía. Empecé con la venta de mascarillas, frutas, verduras y ahora estoy vendiendo concentradores de oxígeno, hay que hacer todo lo que se pueda”, afirmó.

Pero no vas a dejar de lado la música.

Es algo que jamás abandonaré, es parte de mí. Sea de manera remunerada o no, el hecho de hacer música me hace muy feliz.

¿Extrañarás los escenarios?

Sí, un montón. Igual cuando trabajaba en la orquesta me pasaba que extrañaba muchísimo a mi familia porque es una chamba bien sacrificada. Si la semana tiene 7 días, 5 o 4 te la pasabas trabajando y viajando, Para mí era muy duro en ese aspecto porque soy súper hogareño. Sin embargo, era un sacrificio que hacía para sacar adelante a mi familia

Y ahora estás todo el tiempo con Romina y tus hijos...

En ese aspecto para mí ha sido hermoso.

Tu salida de ‘Orquesta Candela’ fue en buenos términos.

Con ‘Candela’ dejé de trabajar por la pandemia, pero siempre se mantuvo la buena relación, el sentido de gratitud y respeto. Ahora para el evento del 27 de marzo que se hará en honor a Don Víctor me convocaron y yo feliz de reencontrarme con mi familia.

FELIZ CON ROMINA

Jean Paul y Romina Gachoy tienen cinco años de matrimonio y , a pesar, de los problemas son una de las parejas más sólida de nuestro medio.

“Hoy tengo la dicha de poder celebrar mis 5 años de feliz matrimonio a lado de mi reina, ha sido un camino lleno de muchísimas cosas ... Entre anécdotas, experiencias, enseñanzas y millas de cosas más .... pero sobre todo ha sido un camino en el que primó y reinó el amor”, escribió Jean Paul Santa María en la publicación que compartió con sus seguidores en su Instagram.

VÍCTIMA DE LA DELINCUENCIA

Jean Paul Santa María denunció a través de sus redes sociales que le robaron los productos de bioseguridad que había importado desde China, valorizados en un millón de soles.

El cantante debido a la cuarentena por el coronavirus se quedó sin trabajo y empezó con el negocio de venta de frutas y verduras por delivery, posteriormente decidió invertir en la exportación de mascarillas y protectores faciales. Al llegar la mercadería a Lima el camión que transportaba los productos fue asaltado y vaciado.