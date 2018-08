Jean Paul Santa María asegura que Angie Jibaja prefirió que sus hijos no estudien antes de estar en un colegio nacional

Angie Jibaja sostuvo ayer en 'Válgame Dios' que ella prioriza la alimentación, hogar y servicios médicos para sus hijos antes que la educación. Además, culpó a Jean Paul Santa María de seguir negándose a pagar la pensión de alimentos que le debe desde hace varios meses. Sin embargo, hoy en ‘Tengo algo que decirte’, el exchico reality contó las razones por las que sus pequeños no están yendo al colegio.

“A mí me parece genial que esté reconociendo esa enfermedad, porque todo parte de ahí”, dijo Jean Paul Santa María, sobre la adicción a las drogas que Angie Jibaja confesó ayer en el programa de Peluchín y Gigi Mitre.

Sin embargo, Jean Paul Santa María dio su versión sobre por qué sus hijos no están asistiendo al colegio y como era de esperarse culpó a Angie Jibaja, porque la artista no quiso que él los llevase a un colegio nacional.

“Yo entiendo que uno como padre o como madre quiere darle lo mejor a sus hijos, pero uno debe ser consecuente con su vida, mis egresos no pueden ser mayor a mis ingresos” dijo Jean Paul Santa María, dando a entender que no estaba dentro de sus posibilidades afrontar un gasto de un colegio particular; sin embargo, aclaró que ahora podría inscribirlos en uno que no sea muy costoso.

Además, Jean Paul Santa María declaró que antes Angie Jibaja no los habría matriculado porque era “muy permisiva, si le decían mamá no quiero ir, no iban” e incluso ella no quiso que sus hijos ‘vayan a cualquier colegio’.