El cantante Jean Paul Santa María contó que formó parte de su elenco de baile de María Pía Copello, desde los 9 a los 12 años, y nunca la vio maltratar a nadie.

Y es que en los últimos días han salido algunos de sus bailarines, entre ellos Nataniel Sánchez, a declarar que los trataba mal y gritaba.

“Yo trabajé con ella por 3 años siendo parte de su elenco y en todo ese tiempo jamás me trató mal ni me gritó. Al contrario, siempre fue muy buena onda y no solo conmigo, el trato que tenía con todo el elenco era de buena onda y buena vibra, graciosa y divertida”, afirmó.

Sin embargo, hay personas que dicen lo contrario...

Cero, nada que ver (con lo que dicen). Más bien, la vi hasta apoyar económicamente a los chicos cuando lo necesitaban.

¿Tú tienes buenos recuerdos de ella?

Sí, nos invitaba a su casa a comer, superhospitalaria y humilde, si había que comer en kiosko ella comía sin asco ni poses y en esa época ya tenía un estatus elevado. Siempre fue sencilla y buena onda.

Entonces, ¿no crees todo lo que se está diciendo de ella?

Yo la recuerdo supersencilla, maltratadora jamás. Era bromista, chacotera y todo lo que quieras, pero no maltratadora.

Bailarina de ‘María Pía y Timoteo’ destruye a conductora: “Siempre se quejaba, escuchábamos su gritos”

Dannya Bahamond, joven que de pequeña integró el elenco infantil de ‘María Pía y Timoteo’, reapareció en TikTok para respaldar a Nataniel Sánchez y asegurar, según su testimonio, que la conductora tenía un carácter fuerte y siempre gritaba.

Sobre la experiencia de Nataniel Sánchez, quien dijo que una vez se rebeló y encaró a María Pía por gritarla, Dannya dijo que fue “totalmente cierta porque ella estuvo ahí”. Comentó que la animadora tenía un carácter difícil.

“Todo el set ya sabía como era María Pía, nos habían dicho que más o menos tenía el carácter fuerte, pero no sabíamos cómo era en realidad. Fue la primera vez que escuché gritar a alguien a María Pía”, reveló.

Asimismo , Dannya comentó que Nataniel no se quedó callada y respondió a María Pía, haciendo que ella luego se queje con la productora.

“Nataniel era más grande y no se quedó callada. A lo que Nataniel le respondió: ‘Bueno, para que me sigues, apréndete los pasos’. Y María Pía puso su cara de asco, como siempre, y fue a hacer su berrinche con la productora. Siempre se quejaba con la productora, escuchábamos su gritos siempre”, agregó.

