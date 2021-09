Jean Paul Santa María afirmó que no hablará de Angie Jibaja por respeto a sus hijos, ya que no quiere verlos involucrados en temas mediáticos e inició una nueva aventura como conductor del programa ‘Reactívate emprendedor’, que se emite a través de la señal de Pyme TV.

Jean Paul, a pesar que has querido mantenerte al margen como te afectan las publicaciones que hizo Angie, en sus redes sociales, sobre tí y tus hijos.

Hace poco salieron las medidas que se han tomado en pro de darle a mis hijos, tranquilidad. No quiero que estén involucrados en temas mediáticos, solo quiero que estén tranquilos, que tengan una vida de paz, que se enfoquen en sus estudios. Gracias a Dios están bien, sus notas tanto del primer como segundo bimestre han sido puros ‘A ‘. Obviamente ese tipo de situaciones (publicaciones de Angie) contrarrestan eso y por más que quisiera explicar algunas cosas, no puedo porque estaría incurriendo en lo mismo que quiero evitar. Prefiero mantenerme totalmente al margen de cualquier comentario que esté relacionado a ellos o a temas que de alguna manera los involucre.

Solo para aclarar, ¿qué medidas has tomado?

Se han dado medidas de protección para que ellos puedan tener una tranquilidad. Es una orden judicial la que se ha emitido.

Por eso no puedes hablar del tema.

Nada, hay un orden judicial que lo prohíbe. Yo como padre, procedí como considero que tenía que hacerlo porque quiero que mis hijos estén tranquilos y totalmente desligados de temas en los que no tienen que estar involucrados. Quiero cortar con eso, de una vez, de raíz.

Hablando de otro tema, ¿debutaste como conductor?

Hace tres meses que arrancamos con esta aventura de ‘Reactívate emprendedor’ y presentamos un programa entretenido, queremos que la gente se olvide de los problemas, del estrés y la pase bien. En este caso, que mejor que hacerlo que dando oportunidad a los emprendedores, apoyarlos para que puedan salir adelante.

Recibiste un premio como conductor...

La revista VIP Diplomática nos premio por mi labor en la conducción. Si bien es cierto que yo doy la cara, este premio es para todo el equipo que hace el programa, para el canal y obviamente para los emprendedores. También se lo dedico a mi esposa, a mis hijos y es un puntito más que estoy sumando para que ellos se sientan orgullosos de los pasos que estoy dando.

Durante la pandemia has demostrado que también eres un emprendedor.

Como todos los peruanos. Creo que a todos no tocó conocer la otra cara de la moneda con esta pandemia. Siempre he trabajado y tener la oportunidad de apoyar el emprendimiento es lo mejor que me puede estar pasando, laboralmente hablando.

¿Cómo va la relación con Romina?

Tenemos una relación sólida, bonita y que apunta a mucho más, a pesar de las tantas cosas que se presentan en el día a día. Tenemos un enfoque claro que es nuestro matrimonio y nuestra familia.

¿Qué pasó con el viaje a Uruguay?

Por el momento se ha frenado, pero no quiere decir que no lo tengamos como objetivo. Simplemente va tomar un tiempo mientras tanto estamos enfocados en trabajar aquí en Perú. En este caso, yo estoy con ‘Reactívate emprendedor’ y Romina por su lado está con Javier Meneses en ‘Zona de impacto’. También tenemos una tienda virtual y trabajamos en redes.

La música es algo que está pendiente...

Hace poco me reuní con la gente que maneja el grupo ‘Los 5 de Oro’, me tenían como opción para ingresar ya que se fue Dantes Cardosa. Hice una audición, creo que aún lo están evaluando. Tengo entendido que el presupuesto relacionado al mundo de la música está un poco ajustado, vamos a ver qué pasa. Sin embargo, no he dejado de hacer música y con Romina estamos trabajando en un proyecto a dúo. También hemos hablado con ‘El Reja’, que es un cantante súper conocido en Uruguay y Miami para hacer un feat.