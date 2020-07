El cantante Jean Paul Santa María denunció que fue víctima del robo de sus productos de bioseguridad que había importado desde China, por un monto de un millón de soles, cuando el camión salió de la aduana en el Callao.

Tras declararse la cuarentena, el cantante se quedó sin trabajo y comenzó a vender frutas y verduras. Por ello, dice que ahorró dinero para invertir junto a otros socios en la importación de mascarillas y protectores faciales.

“Me robaron más de un millón de soles en mercadería. El sábado dejaron salir el camión lleno con mascarillas, protectores faciales y otras cosas que importó un amigo desde China. Él se encargó de la parte logística y operativa, pero yo he invertido dinero”, comentó Jean Paul.

¿Estás muy afectado?

Con esa inversión tenía una proyección de vida, es todo el dinero que logré conseguir a base de mucho esfuerzo en estos tiempos duros. Es un tremendo bajón, no he hecho más que romperme el lomo para sacar adelante a mi familia de manera honrada.

¿Cómo fue el robo?

El sábado por la tarde dejaron salir el camión cargado desde la agencia de aduanas y sin custodio, cosa que no es usual porque siempre debe salir con protección. Afuera de las instalaciones encañonaron al chofer y se llevaron el camión. Horas después lo vaciaron y dejaron tirado al conductor.

¿Qué pasa por tu mente ahora?

No queríamos hacerlo público, pero la policía se toma sus tiempos y tienen otras cosas por hacer. Es bien bravo, no sé qué pensar. Me dicen que, al parecer, la misma gente de la agencia de aduanas podría estar involucrada, no lo sé.

