LE AGRADECE. Jean Paul Santa María le escribió un largo mensaje a Romina Gachoy por el Día de la Madre en el que menciona la labor que hace como madre de los hijos que tuvo cantante con Angie Jibaja. El mensaje se viralizó rápidamente en redes sociales.

Jean Paul Santa María indicó que Instagram no le permitía escribir un mensaje tan largo e hizo capturas de la extensa carta que le dedicó a Romina Gachoy. En la misiva le menciona el grandioso trabajo que hace como madre de los hijos de Angie Jibaja, Gia y Jenko.

“Creo que es mucho más valorable el ser madre de hijos que no son tuyos biológicamente y tú lo eres día a día, sin diferencias, ni reparos, sin escatimar. Desde que los chicos llegaron a nuestras vidas (...) tú has sido un solo de entrega diaria. Has hecho cosas por ellos que sólo nosotros sabemos, has hecho cosas por ellos que sólo se hacen cuando se ama de verdad”, menciona Jean Paul Santa María sobre el cariño que Romina Gachoy le tiene a los hijos de Angie Jibaja.

Además, menciona que durante tres años Romina Gachoy estuvo en un proceso de adaptación de los pequeños. “Quienes han sido parte de este largo proceso han sido testigos de tu entrega y de tus ganas de ser la mejor versión de ti misma para ellos”, escribe Jean Paul Santa María.

Los pequeños hijos de Angie Jibaja se han adaptado rápido al hogar de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. Al punto que hasta Gia, la hija de la modelo, le dedicó una canción a Romina Gachoy, a quien llama mamá.

