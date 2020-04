¡Están más que felices! La uruguaya Romina Gachoy afirmó que ama a los hijos de Angie Jibaja (Janko y Gía), quienes viven con ella y Jean Paul Santa María, y que juntos saldrán adelante.

“Yo los amo y ellos me aman a mí”, afirmó la modelo en sus redes sociales, al ser consultada por su relación con los pequeños.

Asimismo, dijo que la llegada de los dos niños le ha cambiado la vida.

“Mi vida cambió mucho. Me hacen sacar la mejor versión de mí, muchas veces no sabemos si estamos a la altura de algo si no lo atravesamos. Con mucho amor y empatía se pueden lograr muchas cosas”, finalizó Romina.

NO HACEN CASO A ANGIE JIBAJA

“Una vez más, ¿alguien podría avisarle a Jean Paul Santa María o a Romina Gachoy que los estoy tratando de ubicar? Por favor, necesito hablar con Jako y Gia, se los suplico”, se escucha decir a Angie Jibaja en el video que compartió en sus redes sociales tras ser baleada.

Tras esta declaración, Jean Paul Santa María y Romina Gachoy se han pronunciado en redes sociales, pero no han hecho comentario sobre Angie Jibaja. En el caso del cantante continúa enfocado en sus emprendimientos por la cuarentena: como su venta de comida y mascarillas. Mientras que Romina Gachoy, la modelo continúa promocionando su imagen para marcas de belleza y de deportes.

