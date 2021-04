El cantante Jean Paul Santa María le pidió a Rodrigo González, ‘Peluchín’, que se rectifique luego de que el conductor arremetiera contra él después de que, supuestamente, mencionara a Angie Jibaja en una entrevista que le dio a un reportero de ‘Amor y Fuego’.

“Yo estuve en ‘Mujeres al mando’, en Latina, y a la salida me encuentro con un reportero de ‘Amor y fuego’. Creo que he sido bastante cordial, educado y le respondí de manera concisa y puntual. Después me entero que Rodrigo había salido a chancarme, a decir cosas horribles de mí. Me explicaron que era porque yo había hablado, supuestamente, de esta persona (Angie). Pero en ningún momento la mencioné”, afirmó.

¿Qué fue lo que pasó?

Aparentemente hubo un error del área de edición y en los subtítulos tergiversaron mis palabras y ellos ponen el nombre de Angie Jibaja, pero es una persona que nunca mencioné. Sobre esto Rodrigo me empezó a atacar y dijo que soy una persona que está cometiendo un acto de violencia pasiva y que de manera histriónica, hipócrita y sarcástica pretendo causar un daño de manera predeterminada, habló del pasado. Una locura.

Has conversado con ellos...

Yo creo que es un error que le puede pasar a cualquiera. Al momento de enterarme, que fue una hora antes que termine el programa, hablé con la gente de producción para decirles que estaban cometiendo un error y que lo aclaren, pero no pasó nada. Me han atacado injustamente porque todo lo que ha dicho Rodrigo es en base a una mentira.

jean Paul Santa María afirmó que fue difamado por 'Peluchín'

Comentaste que podrías tomar acciones legales...

Yo no quiero entrar en conflicto con nadie cuando hay maneras de arreglar las cosas. Siento que me han difamado, calumniado, que me han atacado de manera injusta. Sí, he conversado con mi abogado y estamos evaluando tomar medidas legales si en caso lo consideramos pertinente.

ROMINA GACHOY LE RESPONDE A ANGIE JIBAJA

La modelo Romina Gachoy lamentó las recientes declaraciones de Angie Jibaja, quien denunció a la uruguaya y a Jean Paul Santa Maria de chantajearlos, además, los acusó de ‘torturar’ psicológicamente a sus menores hijos.

Al respecto, Romina Gachoy aseguró que la popular ‘chica de los tatuajes’ no está bien psicológicamente y que está inventando acusaciones fuertes, que sería a raíz que el Ministerio Público le concedió, hace unos días, la patria potestad de sus dos hijos a Jean Paul Santa María.

Romina, ¿estás enterada de lo que dijo Angie en ‘Amor y fuego’?

Sí. Es terrible lo que dijo. Qué pena que siga así de mal, sobre todo porque los chicos (sus dos hijos) no lo merecen. Ella (Angie) no está bien, necesita ayudarse a sí misma porque ayuda de los demás le sobra, pero prefiere seguir en ese camino. Me afecta más por los ‘gordos’, no merecen tener que pasar por eso (exposición mediática) con todo lo que hemos venido trabajando para que estén bien y tengan paz.

