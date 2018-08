"Jean Paul Santa María también estaba en el vicio como yo", dice Angie Jibaja | FOTOS

Angie Jibaja confesó que recayó en las drogas cuando regresó de Chile. En conversación con 'Válgame Dios', la modelo contó que estuvo varios años alejada de las sustancias, pero tras recaer su madre la internó.

“Yo salí de las drogas desde hace muchos años. El único que me salvó fue Dios, porque me aferré a Él. Estuve muchos años fuera de eso. Volví a recaer cuando regresé de Chile, pero mi mamá me internó y ya estoy bien”, dijo Angie Jibaja.

Asimismo, la modelo reveló que cuando conoció a Jean Paul Santa María, él también tenía el mismo vicio.“Él estaba en lo mismo que yo. Incluso, me acerqué porque me dio mucha pena, lo vi tan joven y metido en ese mundo. Le aconsejé, porque lo podía matar. Eso nos unió y salimos juntos de nuestra adicción”, declaró Angie Jibaja.

Por otro lado, el actor Richard Torres se mostró preocupado por los problemas que tiene su amiga Angie Jibaja. Además contó que ha intentado comunicarse con ella para brindarle su apoyo, pues lo hizo antes cuando estuvo en prisión.

“Lo lamento mucho por sus niños. En algún momento traté de ayudarla. Incluso la invité a que vaya a México y haga su carrera allá, pero no se pudo. Angie es una persona a veces inestable y nunca se sabe con ella. He tratado de comunicarme con Angie, pero es difícil. En redes sociales le he ofrecido mi ayuda, así como lo hice cuando estuvo en la cárcel”, expresó Richard Torres.

El modelo Richard Torres organizó la velada artística ‘Corazones verdes’, que busca instalar dos bibliotecas de cuentos infantiles y de lectura para los niños indígenas del Amazonas.

