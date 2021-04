Jean Paul Santamaría afirmó que los ‘chicos reality’ que incursionan en el canto son ‘músicos de mentira’. El ex de Angie Jibaja se mandó contó y comparó a Mario Hart con Leslie Shaw porque uno de ellos no llena conciertos, mientras que la otra persona convoca a miles de fans.

“Me considero un artista de verdad, no soy un músico de mentira como los ‘chicos reality’. Por ejemplo yo he visto en imágenes que en los conciertos de Mario (Hart) la gente se va y en los de Leslie (Shaw) se queda. Eso pasa porque detrás de ellos hay una persona que escribe las canciones, otra que corrige en una máquina cada gallo que les sale, y si la gente corea sus canciones, es porque se las meten hasta en la sopa”, dijo el también empresario.

El exchico reality interpreta el tema ‘Qué voy hacer sin ti’, con el cantante urbano Tony Sam. Jean Paul Santamaría se encuentra tranquilo con su familia y alejado de los escándalos. (M.C.)

ARREMETE CONTRA PELUCHÍN

El cantante Jean Paul Santa María le pidió a Rodrigo González, ‘Peluchín’, que se rectifique luego de que el conductor arremetiera contra él después de que, supuestamente, mencionara a Angie Jibaja en una entrevista que le dio a un reportero de ‘Amor y Fuego’.

“Yo estuve en ‘Mujeres al mando’, en Latina, y a la salida me encuentro con un reportero de ‘Amor y fuego’. Creo que he sido bastante cordial, educado y le respondí de manera concisa y puntual. Después me entero que Rodrigo había salido a chancarme, a decir cosas horribles de mí. Me explicaron que era porque yo había hablado, supuestamente, de esta persona (Angie). Pero en ningún momento la mencioné”, afirmó.

¿Qué fue lo que pasó?

Aparentemente hubo un error del área de edición y en los subtítulos tergiversaron mis palabras y ellos ponen el nombre de Angie Jibaja, pero es una persona que nunca mencioné. Sobre esto Rodrigo me empezó a atacar y dijo que soy una persona que está cometiendo un acto de violencia pasiva y que de manera histriónica, hipócrita y sarcástica pretendo causar un daño de manera predeterminada, habló del pasado. Una locura.

Has conversado con ellos...

Yo creo que es un error que le puede pasar a cualquiera. Al momento de enterarme, que fue una hora antes que termine el programa, hablé con la gente de producción para decirles que estaban cometiendo un error y que lo aclaren, pero no pasó nada. Me han atacado injustamente porque todo lo que ha dicho Rodrigo es en base a una mentira.