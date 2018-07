Jean Paul Strauss acusa a Renzo Reggiardo: "Dame la cara y págame lo que me debes"

Tremenda bronca se ha desatado en redes sociales luego de la denuncia hecha por el cantante Jean Paul Strauss contra el candidato a la alcaldía de Lima, Renzo Reggiardo , a quien acusa de no cancelarle una deuda económica.

Strauss acusó a Reggiardo de 'no pagarle lo que le debe' y dijo 'estar cansado' de no recibir respuesta alguna. El post se ha viralizado en Facebook .

"Renzo Reggiardo ya es hora de que me des la cara y me pagues lo que me debes por conseguirte los inversionistas para tu empresa. Me cansé de ser educado contigo, de esperar al menos una llamada, de que honres tu palabra como lo dijiste en el Hornero de la Molina cuando nos reunimos" , se lee en el mensaje.

Jean Paul Strauss acusa a Renzo Reggiardo Jean Paul Strauss integró la lista de candidatos al Congreso del partido Perú Patria Segura (PSS) que lideraba Renzo Reggiardo, en 2016.

Finalmente , Jean Paul Strauss indicó que revelará más pruebas de su denuncia contra Renzo Reggiardo. Hasta el momento, el conductor de 'Alto al crimen' no se ha pronunciado al respecto.

"Sospecho que mueves tus hilos y poder para maltratar mi imagen pero no me asusta. Nunca en mi vida había tenido que hacer esto, pero ante tu burla y patanería no me dejas más opción, siguiente paso es ir a la prensa con toooodas mis pruebas..." , puntualizó el cantante.

"Estafar a tus amigos también es un crimen", es la frase con la que Jean Paul Strauss finalizó su denuncia en redes sociales.

