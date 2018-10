Jean Paul Strauss acusa a Renzo Reggiardo de no pagarle deuda de hace 2 años y  amenazarlo con sus 'compinches'

Jean Paul Strauss hace una fuerte acusación contra Renzo Reggiardo, candidato a la alcaldía de Lima por el partido Perú Patria Segura. Según el cantante, a través de un mensaje vía Facebook, el excongresista le debe dinero hace 2 años y lo ha amenazado con enviarle a sus 'compinches'.

De acuerdo al cantautor, Renzo Reggiardo lo ha estado difamando en su círculo social y, según información que él maneja, el candidato a la municipalidad de Lima no le ha pagado a otras personas.

Jean Paul Strauss cuenta que Renzo Reggiardo tiene una denuncia por estafa a una empresa en Estados Unidos que ya es pública. "Estoy seguro (es mi opinión) que ya tiene la ciudad repartida entre sus financiadores y familia", escribió en Facebook

En la publicación en redes sociales, Jean Paul Strauss también habla de la aplicación de denuncias llamada Alto Al Crimen que tenía Renzo Reggiardo. Según el cantante, esta cobraba 2 soles por minuto de llamada.

"No tiene plan de gobierno, no tiene idea de que hacer con la delincuencia como lo ha demostrado en su labor como congresista y con su app de denuncias con la que cobra casi 2 soles por minuto de llamada, gran negocio en un país agobiado por la delincuencia. No es profesional, averigüen que carrera tiene, no hay... Se rodea de arribistas y perfiles mafiosos", se lee en la cuenta Facebook de Jean Paul Strauss

