Jean Paul Strauss: Cantante dice que nunca tuvo planes de casarse con Janet Barboza [VIDEO]

Jean Paul Strauss aclaró que jamás tuvo planes de casarse ni de tener un hijo con Janet Barboza, tal como lo mencionó la popular ‘Rulitos’, durante el tiempo que tuvo una relación con el músico.



“Teníamos ciertos tipos de choques, porque a mí no me interesaba salir en titulares y por noticias que no eran ciertas, tales como: ‘Vamos a tener un hijo’ o ‘Nos vamos a casar’. Todo eso era mentira, no sé si era idea de ella, pero nunca tuve planes de casarme ni tener más hijos”, señaló Strauss, quien se lució con su actual pareja.



Janet dice que lucras con ella...

Le mandé un mensaje porque han pasado 4 años y sigo siendo ‘carne de cañón’. Uno se aburre de aguantar golpes y tantas mentiras.



¿La demandarás?

Todo está en manos de mi abogado. Es posible, pero no quiero que me tenga miedo, solo deseo que me dejen tranquilo. (L.G.)



Mensaje Jean Paul Strauss a Janet Barboza