El cantante Jean Pierre Puppi comentó que hizo un mea culpa sobre sus actos en el 2022 reconociendo sus errores y ahora lleva terapia psicológica. Además, señala que está muy motivado con el proyecto que se viene con el productor Sergio George, con quien grabará un disco con la orquesta You Salsa.

“ En el 2022 tuve altibajos en mi vida personal, problemas como todo ser humano, me equivoco, cometo errores, pero sigo aprendiendo . Ahora estoy llevando ayuda psicológica para superar algunas cosas, trato de mejorar como persona y como artista. He tenido problemas desde pequeño, no tuve a mi papá, cosas como esas a veces te influyen. También mi barrio es movido, picante y siempre estaba a la defensiva todo el tiempo”, dijo Jean Pierre Puppi.

Recordemos que el año pasado Jean Pierre fue protagonista de un escándalo tras unas discusiones con la madre de sus dos últimas hijas.

“ El problema con la mamá de mis hijas me golpeó bastante y también aprendí mucho ... fueron errores que cometí en el momento de la ira, la cólera, pero ya le pedí perdón”, agregó el cantante salsero.

Asimismo, el cantante señaló que se encuentra feliz porque empezó a trabajar con Sergio George y espera que sea el inicio de la internacionalización.

“ Ahora estoy haciendo las cosas bien, se van dando cosas buenas, como poder trabajar al lado de Sergio George . Para tener una buena carrera hay que ser muy disciplinado, yo me cuido mucho, no tomo, no tengo ningún vicio. He aprendido de mis errores, trato de mejorar y hacer las cosas bien”, agrega Jean Pierre.

Por otro lado, dijo que no se considera famoso, pues por ahora está cumpliendo sus sueños de ser cantante de salsa y cumpliendo las promesas que le hizo a su abuela.

“ Estas expuesto a los medios lo convierte a uno en mediático, pero yo no me considero famoso . A veces, cuando uno salen en televisión pues es bonito, como artista me gusta... pero es más satisfactorio cuando el público me pide que les grabe un saludo y siempre lo hago con mucho cariño. Hay momentos en que no hay mucha privacidad, cometes un pequeño error y se te viene todo encima”, agregó.

Finalmente, dice que está cumpliendo sus sueños. “De niño siempre quería ser cantante y le decía a mi abuela que un día me iba a escuchar en la radio y cuando eso sucedió se puso a llorar de la emoción”, señaló.

