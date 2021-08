Jeannine Angélica Gonzáles Gemelli es una exconductora de farándula en Bolivia y hace unos años su aparición en “El Valor de la Verdad” causó fuego y furor por todo lo que dijo en aquel programa conducido por Beto Ortiz. En aquella oportunidad reveló detalles amorosos con Christian Domínguez y tras dicha confesión se ganó 10 mil soles. Justamente, ese premio lo utilizó para su nuevo emprendimiento y compró el Complejo Deportivo “El Clásico”, ubicado en Santa Cruz.

Y es que años después, la vida de la altiplánica dio un giro de 180 grados al punto de dejar la TV para dedicarse a lo que hoy se ha convertido en su verdadera pasión y por el que ha dado un cambio total en su aspecto físico.

Jeannine Gonzales se alejó de los flashes de la televisión en Santa Cruz gracias a que encontró en la actividad física un estilo de vida no solo para practicarlo, sino también para vivir de él, pues a la par que transformaba su aspecto físico y dejaba de lado la comida chatarra y las noches de fiestas, halló la forma de poder ayudar a decenas de personas que luchaban contra el sobrepeso.

Es así que a raíz de la pandemia del COVID-19, Jeannine Gonzales comenzó a dar clases fitness por la plataforma de Zoom. Fue tanto el furor que generó, que dividió horarios para poder dictar las clases y luego, con los permisos para realizar actividad física al aire libre, en el Complejo Deportivo “El Clásico”. Además, aún sigue dictando clases virtuales con gran acogida entre sus alumnos.

TROME se contactó con Jeannine Gonzáles y nos contó sobre nueva etapa profesional en su país y se extrañó que Christian Domínguez haya sido papá ahora último.

Hemos visto que ahora eres personal trainer, cuéntanos sobre esta nueva experiencia en tu vida.

Gracias a la pandemia, di un giro en mi vida. Ahora, trato de ayudar a cambiar el ritmo de vida de las personas, que ese es el objetivo de que estén más saludables y fuertes.

¿Y es difícil cambiar el ritmo de vida de las personas?

Sí, muchas personas lo buscan por salud de manera obligada tras la recomendación del médico y también por la pandemia los especialistas recomiendan la actividad física. No solo para ser fuertes en forma física sino mentalmente para afrontar lo que se venga. Porque el virus ataca cuando uno está con estrés y es ahí cuando uno lo puede llevar mal o mejor. Cuesta, pero no es imposible. Siempre y cuando la persona requiera ese cambio.

Das clases por Zoom y presencial, ¿cómo te está yendo?

Cuando comenzó la pandemia, todos pensamos que iba a ser una semana que estaríamos encerrados. Después pasaron meses y apenas hubo el encierro, en mi caso, como yo ya tenía el hábito de hacer ejercicio en mi casa y seguía en televisión, la gente me comenzó a escribir y pedirme que, por favor, la entrene y dé clases,. Empecé con pocos alumnos, ya que el año pasado era como 40 o 50 alumnos en línea. Entonces, decidí hacerlo un negocio, un trabajo, que lo hacía desde casa. Ya voy un año y tres meses haciendo entrenamiento en línea. Además, en setiembre cuando nos dieron luz verde para poder salir un poco, abrí mi campo de batalla, la cancha sintética, donde doy clases funcionales al aire libre. Muchos gimnasios cerraron porque la gente dejó de ir por la pandemia, ya que no se podía entrenar en lugares cerrados. Decidí abrir mi propio campo al aire libre. Tengo tres turnos y la gente está feliz. Así fue que decidí dejar la TV, renuncié al programa que conduje 10 años en televisión, lo hice en noviembre.

¿Por qué decidiste renunciar a tu programa de farándula de la TV?

En realidad, me gustó más este tema de los entrenamientos y siempre es mejor dedicarle mucho más tiempo a tu propio negocio que al de otra persona. Decidí renunciar, dedicarme a mi negocio y hacer crecer mi empresa. El 7 de setiembre cumplo un año con la “Cancha” y me ha ido bastante bien. También doy entrenamiento personalizado en gimnasios. Estoy todo el día con los ejercicios desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

¿Cómo decides cambiar tu ritmo de vida?

Yo era macanuda (mujer voluptuosa con curvas, pero no gorda). Bajé 10 kilos y tampoco era gorda, pero si era bien macanuda y en televisión aumenta un poco el peso. De ahí, le agarré el ritmo de los ejercicios y bajé otros 10 kilos. Me pude mantener en el encierro y no subí ningún kilo. He mejorado mi alimentación, aprendiendo porque yo no sabía eso. Con un nutricionista estoy aprendiendo de alimentación para poder tonificar el cuerpo y ayudar a mis alumnos con el cambio de hábito en las comidas.

¿Qué tan duro fue la pandemia en Santa Cruz de Bolivia?

Ha sido muy dura. Aquí llegamos a un punto el año pasado donde los hospitales colapsaron. Mucha gente buscó camas para sus familiares y gente conocida del medio falleció como periodistas muy reconocidos.

Imagino qué igual te cuidas con los protocolos en tu local de entrenamiento.

Seguimos usando la mascarilla y con el alcohol constantemente, ya que se dice que viene la cuarta ola de contagio y hay que estar preparados. Acá aumentó el consumo de las vitaminas C, D y E. Siempre le digo a mis alumnos que no hagan dieta extrema y que sepan alimentarse bien,

¿Te dio coronavirus?

Sí, te confieso que me die cuenta muy tarde porque yo trabajé en los puntos más fuertes de contagio con activaciones que iban a los mercados desde octubre hasta hace una semana. Pero ya fue hace dos meses. ¿Cómo me enteré? Perdí el olfato y el gusto, sino no me iba a dar cuenta. La recomendación del médico fue cinco días con antibióticos, con todo los remedios que iba a tomar. Además, me pidieron que no entrene porque tenía que cuidar los pulmones y ya con el hábito del entrenamiento lo hacía en línea y gracias a Dios,todo bien. A las tres semanas tuve mi negativo con inmunidad alta, sin daño a los pulmones.

¿Pero ya recuperaste el olfato y el gusto?

Sí, a los cuatro días los recuperé.

¿Te he visto en la TV de tu país dando clases fitness?

Este lunes arranqué en un nuevo programa. Nada que ver con lo que hacía antes con respecto al espectáculo. Está enfocado en los entrenamientos y se llama “Vida Fit”, sale por el canal TAT de 6:00 a.m. a 6:30 a.m. Ahí vamos a mostrar los cambios de mis alumnos. El antes y después. Con este programa busco motivar a la gente para cambiarse a la vida fit y saludable.

En mi país causaste mucha polémica con tu participación en “El Valor de la Verdad”

Como yo tenía bastante tiempo trabajando en el mundo de espectáculo, ya estoy acostumbrada a las críticas por las redes sociales. No todo el mundo te apoya, y a veces son sin piedad, pero ya aprendí.

¿Qué hiciste con ese dinero?

Lo invertí en mi cancha, porque ese lugar es propio. Fue un buen ingreso y lo supe invertir muy bien, ¿no? Puse mi propia cancha sintética.

¿Qué recuerdos de Perú?

Me dio oportunidades de trabajo, la gente es muy amable, los medios, la televisión está mucho más avanzada que en Bolivia en cuanto a tecnología y otras cosas. Me encantó y me gustaría volver. Cuando se dé la oportunidad, lo haré (risas).

Tras esa exposición que tuviste por “El Valor de la Verdad”, Christian Domínguez te escribió.

Cuando yo salía en televisión recibí un mensaje de un tal Christian Domínguez, pero parece que alguien hackeó su cuenta o utilizó su nombre. La verdad que no he vuelto a saber de él. No sé si sigue con la bailarina.

No, ya no. Ahora está con Pamela Franco, una cantante de cumbia con la que ya son padres.

¡Qué! ¡Wow! ¡Qué rápido! ¿Cuánto va con esa relación? Ya va a cambiar no le queda mucho.

¿No crees que ha cambiado?

Ese tipo de hombre no cambia nunca. Cuántas mujeres desde que yo estoy en los medios de allá (se refiere a Perú). Es su forma de ser que no puede estar con alguien para siempre. Yo sé que el amor no es para siempre, mira, los matrimonios no duran, ya no es como las épocas de antes. No lo crucifico, sino que es su forma de ser. No miro sus redes por eso no sé su vida.

¿Y estás con pareja?

Yo sigo soltera. Tuve una relación, pero terminó porque yo no aguanto infidelidades. Yo creo que me voy a quedar soltera toda la vida (risas). Los hombres son muy infieles.

¿Pero imagino que tienes pretendientes?

Siempre los hay, pero no ha llegado la persona indicada aún. Soy muy selectiva, soy escorpiana. He estado leyendo mucho de mi signo y soy grave.

¿Cuál es tu prototipo de hombre?

Que no sea gordo está bien, que no tenga barriga está bien. Tampoco que esté marcado. Pero ahora que estoy en este mundo tendría que estar involucrado en este ritmo de vida,

¿Qué expectativas tienes con tu nuevo modelo de negocio?

Poder ayudar a más gente con su estilo de vida, que se sientan felices con ellos mismos. Leer u oír que te digan: ‘profesora, me puse ese pantalón que hace tiempo no me lo ponía’, me llena mucho, hasta que el cuerpo aguante.