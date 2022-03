QUÉ FUERTE. El programa ‘Amor y Fuego’ promocionó esta mañana las declaraciones de Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia, aceptando la relación sentimental que tiene con Jefferson Farfán. Sin embargo, la modelo advirtió que no los saquen al aire pues no lo ha autorizado y Rodrigo González la desmintió.

Al inicio de su magazine, el polémico ‘Peluchín’ aclaró que fue la misma Olenka quien llamó a la producción de ‘Amor y Fuego’ para contar detalles de su supuesto amorío con la ‘Foquita’.

“ Ella nos ha confesado que su romance con Farfán es real, es más, a ella la van a legalizar para Fiestas Patrias , es que dijo julio. Ahora que ella quiera impedir estas declaraciones, doble moral, doble discurso”, dijo.

Rodrigo González también dejó en claro que la madre del sobrino de Yahaira Plasencia habló aproximadamente 20 minutos con el reportero de su programa.

“ Ella lo llamó (al reportero) y cuenta todo esto y después dice que no ha autorizado que este material salga al aire . Okey, pero no puedes autorizar que nosotros lo escuchemos, estás hablando con un show de espectáculos, estás hablando con un reportero, lo estás buscando para contarle todo lo de Farfán”, reiteró el conductor de televisión.

Olenka Mejía amenaza con demanda, pero Peluchín responde: “Tú nos llamaste para contarnos sobre Farfán”

PELUCHÍN DICE QUE TIENE PRUEBAS

Asimismo, Rodrigo González advirtió que si Olenka Mejía les interpone una demanda por el reportaje sobre ella y Jefferson Farfán, tendrá que presentar todas las pruebas porque ellos también tienen las suyas.

“No es nuestra responsabilidad, tú ya hablaste, no quieres que salga ese material, lo contamos, nos quieres demandar, demándanos. No es difamación, podemos demostrarlo... Si esa demanda no procede y dices que nosotros estamos mintiendo, entonces tendrás que demostrarlo, pero impedir que el material salga al aire no es una opción”, sentenció.