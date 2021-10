El seleccionado Jefferson Farfán ‘botó la casa’ por la ventana para celebrar su cumpleaños número 37. Lo que parecía que iba a ser una reunión familiar se salió de control y se organizó una tremenda fiesta en su casa ubicada en una zona exclusiva de La Molina.

Las imágenes fueron compartidas por el programa ‘Amor y Fuego’ y se pudo observar que, al mismo estilo de Melissa Klug, todos sus amigos y familiares acudieron a la casa del pelotero para celebrarlo.

Lo que más llamó la atención fueron los lujos que tenía el futbolista al interior de su vivienda, con una amplia piscina y una tremenda discoteca en su bunker festejó hasta altas horas de la noche.

El tonazo se inició con la llegada de la orquesta Son Tentación e incluso también estuvo el cantante urbano Nesty, quien hace semanas atrás fue ‘ampayado’ con Yahaira Plasencia muy cariñosos.

Fiesta de Jefferson Farfán (Video: Willax)

La vivienda de Jefferson Farfán luce bastante grande y donde tiene un escenario exclusivo para la orquesta musical. En las imágenes se observan gran cantidad de licor y bastantes luces de por medio.

JEFFERSON FARFÁN BAILÓ CON SON TENTACIÓN

Las imágenes muestran el festejo del delantero donde no faltó la música en vivo, los tragos y un gran número de amigos de la ‘foquita’ que se congregaron en la vivienda pese al estado de emergencia por el Covid-19.

Jefferson Farfán no tuvo mejor idea que contratar a Paula Arias y su grupo Son Tentación para animar el cumpleaños. No solo eso, la decoración fue con globos dorados y negros, luces de neón en el que se leía “Happy birthday JF”. No faltaron dos enormes tortas de cumpleaños para el delantero.