UN SOÑADOR. Jefferson Farfán llamó la atención de sus seguidores en redes sociales al publicar una foto donde aparece al lado de un lujoso auto de la marca Lamborghini. el móvil ascendería los 150.000 euros. El futbolista agrega una leyenda sobre los sueños y el éxito.

“Así como la vida te da la posibilidad de soñar , también te da la oportunidad de convertir tus sueños en REALIDAD”, escribe Jefferson Farfán en su cuenta de Instagram en una foto que publicó donde aparece junto a uno de los Lamborghini que maneja.

En un reportaje de 2015 recordaron que cuando la estrella del fútbol nacional jugaba para Alianza Lima, su primer vehículo fue un Honda Civic de segunda. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que su salario como su colección de autos aumentará. Farfán maneja un Mini Cooper, cuyo valor no baja de los US$45 000. También maneja un Audi R8 y un Porsche Cayenne.

En su colección también figura una camioneta Hummer, cuyo precio no baja de los US$ 100 000, mientras que en Europa fue captado paseando con lujosos Bentley valorizados en US$ 350 000 ¿Habrá tenido que renunciar a uno de estos debido a su salida del club Lokomotiv de Moscú?

Shirley Arica afirma que Ivana Yturbe le preguntó cómo era Jefferson Farfán