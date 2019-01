"Jefferson Farfán no es solo una billetera, es una persona interesante que tiene mucho mundo", afirma Yaco Eskenazi

Mario Irivarren se mantiene firme, pues no piensa hablar de la relación que Ivana Yturbe mantiene con Jefferson Farfán, y dejó entrever que estaba analizando su participación en ‘Esto es guerra’.



“Si quieren saber, tienen que ver el lunes, hasta yo quiero saber, estoy a la expectativa”, dijo en ‘América Espectáculos’.



Sobre quién sería la compañera de Mathías Brivio, Mario Irivarren ofreció sus opciones.



“A mí me gustaría Sheyla (Rojas) o Rebeca (Escribens). Sheyla porque ha sido parte de ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’, creo que sería una buena pieza, y Rebeca porque la amo, me encanta, tiene la actitud y carisma”, comentó tras indicar que le gustaría que se

jalaran a Israel Dreyfus y Pancho Rodríguez.



Por último, comentó que este año no viajó al extranjero por tener a su mamá mal de salud.



“Mi mamá está delicada, no me puedo desaparecer, tengo que estar al alcance de la mano para cualquier eventualidad, por eso este año preferí quedarme en Lima”, contó.



‘NO LE VAN A FALTAR CHICAS’



En tanto, Yaco Eskenazi dijo que no cree que Mario Irivarren esté triste.



“Yo lo veo bien arreglado, está más ‘chapado’, todo pepón. Pienso que no le deben estar faltando chicas. Esa relación por ahí ya cumplió su ciclo y se terminó y, bueno, ella tiene todo el derecho de iniciar otra con quien le dé la gana, la cosa es que cada uno encuentre la felicidad a su manera e igual Mario. Lo importante es que todos estén tranquilos, felices y no hay que juzgar las decisiones de nadie”, detalló Yaco Eskenazi.



Dicen que Jefferson lo ‘serruchó’...

No, pero siempre lo van a decir porque nadie sabe en qué momento terminaron. Eso solamente lo sabe la pareja. Eso de decir que lo ‘atrasó’, es mala onda.



Hay personas que sostienen que Ivana Yturbe estaría con Jefferson Farfán solamente por su billetera.

Es (un comentario) malintencionado porque nadie sabe lo que siente Ivana. Además, Jefferson no es solo una billetera, es una persona superinteresante que tiene mucho mundo y sentarte a conversar con él es atractivo.



¿Hay un poco de envidia en los comentarios?

Claro, pero no es envidia, es lo que generalmente vende.