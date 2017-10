Jefferson Farfán: ¿César Távara le guarda rencor? [VIDEO]

Sin resentimientos. César Távara, el popular ‘Primo alcahuete’, afirmó que no tiene rencor hacia Jefferson Farfán y espera que se recupere de su lesión para que pueda jugar ante Argentina.



“Espero que mi primo (Jefferson Farfán) se recupere y juegue ante Argentina. Es un gran futbolista y siempre le voy a desear lo mejor. No quiero más polémicas con él, yo prefiero dedicarme a mi vida, mis proyectos”, dijo César Távara.



¿No guardas resentimientos?

Para nada, yo no hice nada malo. Lo ayudé mucho y ahora quiero dedicarme a mi trabajo y crecer por mis méritos, pues estoy relanzando mi orquesta.



¿Es cierto que eres un fan enamorado de Angie Jibaja?

Siempre la he admirado, es una mujer muy linda y me siento feliz de conocerla.



(E.C.)

Baile de César Távara