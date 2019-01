"Jefferson Farfán deslumbra a las chicas con su dinero", aseguró Mariella Zanetti 

La actriz Mariella Zanetti se pronunció sobre el supuesto romance entre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe y señaló que el delantero de la selección peruana deslumbra a bellas mujeres por su dinero.



“No sé nada de él (Jefferson Farfán), pero tampoco es que sea mi amigo. Tengo amigos contaditos con los dedos de las manos, pero él es un conocido. ¿Si considero que deslumbra siempre a las mujeres? Por la plata será. Debe tener su encanto”, precisó Mariella Zanetti.



¿Qué encanto crees que tenga Jefferson Farfán?

Por ejemplo, su destreza con la pelota, es bacán. Yo quisiera que mi hijo juegue como él.



¿Y su billetera?

Eso ya es un encantazo, pero es chibolo y tiene derecho a divertirse.



Entonces, eso es lo que deslumbra a varias chicas...

Claro. Si te mandan un carrazo a la puerta de tu casa y te dicen para ir a dar una vueltita, ni la piensas. ¡Por favor! No seamos hipócritas.



CONTENTA EN ‘LOS VÍLCHEZ’

Asimismo, Mariella Zanetti comentó que se siente muy contenta con el rol que interpreta en ‘Los Vílchez’, donde encarna a ‘Ramona’.



“Ahora soy ‘Ramona’ por todos lados. Generalmente me llamaban por mi nombre, pero ahora me identifican con el personaje. Estoy feliz y orgullosa de trabajar con gente tan talentosa. El rating es un poco de presión para mí, porque una ‘chambea’ para que la vean, pero el producto está muy bueno”, expresó la actriz.