"Jefferson Farfán deslumbró a Ivana Yturbe, pero aún estaba vinculada a Mario Irivarren", dijo Magaly Medina

Magaly Medina dijo que Jefferson Farfán peca de ingenuo, pues Ivana Yturbe lo convirtió en el hazmerreír nacional.



Magaly, el caso ‘Foquita’ parece novela de Corín Tellado.

Total...



Algunos dicen que te estás desquitando porque no te dio la entrevista en Rusia.

(Ríe) Que disfruto, sí, pero no porque guarde rencores, sino porque Jefferson, con tanto mundo que tiene, peca de ingenuo. Creo que está empeñado en mostrar que puede tener a la chica que le dé la gana. ¿Angie Jibaja no lo echó? Ella dijo que la trajo de Chile y la llevó a una suite. A Yahaira le puso orquesta completa y mira cómo le pagó. Ahora, con Ivana, la deslumbró y no quiso escuchar ni ver que ella aún estaba vinculada emocionalmente al ex (Mario Irivarren).



Pero es triste ‘pagar capricho’...

Tal vez se siente tan inseguro que piensa que algunas mujeres solo pueden quererlo cuando él abre la billetera. Es una opinión que deduzco de su comportamiento.



Ojalá no afecte su desempeño en los amistosos.

En este momento debe tener harta telaraña en el cerebro por este ‘ampay’ que lo ha dejado muy mal parado. No le debe hacer nada de gracia que una mocosa lo haya convertido en el hazmerreír nacional.