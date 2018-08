"Jefferson Farfán solo es mi amigo", le contesta Jamila Dahabreh a Dorita Orbegoso | ENTREVISTA

La modelo Jamila Dahabreh reveló que está evaluando enviarle una carta notarial a Dorita Orbegoso, por especular que tendría un ‘auspiciador’ y que sus viajes alrededor del mundo son sospechosos.



Jamila, Dorita comentó que no sabe bien a qué te dedicas y tus viajes le parecen extraños...

Me da igual su opinión. No es que me la pase viajando, lo hago cuando puedo, porque trabajo desde los 16 años. No me importa lo que pueda decir. Toda mi vida he laborado.



También se preguntó cómo tienes una tienda de ropa en una avenida tan cara (Conquistadores de San Isidro).

Todo el mundo sabe que mi tienda la abrí con el papá de mi hija. No tengo ningún problema en decirlo, porque las personas que tengo a mi alrededor saben el ritmo de vida que llevo hace años. Me va bien, no me puedo quejar. No es de la noche a la mañana. Es por eso que no le tomo importancia.



¿Te molesta que ponga en tela de juicio tus viajes?

Sí, claro que me molesta. De hecho me parece que son muy fuertes sus declaraciones. Hay que tener un poco de cuidado con esas cosas. Yo no he empezado a viajar hace un año o dos, sino hace mucho. Cuando uno tiene la conciencia limpia no le afectan esas cosas. Estoy evaluando enviarle una carta notarial.



Además, dejó entrever que tendrías algo más con Jefferson Farfán...

Eso ya está aclarado, solo tengo una amistad con él, nada más.

