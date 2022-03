Giulliana Barrios aseguró que su amigo, el futbolista Jefferson Farfán, se encuentra soltero y le parece ‘un poco armado’ que la joven Olenka Mejía se haya comunicado con un reportero de ‘Amor y fuego’ para contarle su supuesta relación.

Giulliana, se dice que Jefferson estaría saliendo con Olenka Mejía, la excuñada de Yahaira Plasencia, ¿qué opinas?

Vi algo del tema en redes sociales y en el programa de Rodrigo y Gigi, pero te tengo que ser sincera, me parece un poco armado. En algún momento he pecado de inocente al pensar que no me estaban grabando, eso te hablo de hace mucho tiempo. Imagino que ella (Olenka) debe haber sabido y, si no, ahora lo sabe. Lo ideal sería que un deportista, con gran trayectoria, salga en titulares por su carrera y no por espectáculos.

¿Conoces a Olenka Mejía?

No la conozco, no sé quién es ella.

¿Cuál era la situación sentimental de Jefferson la última vez que hablaste con él?

Tengo entendido que está soltero . Si es cierto o no (lo de Olenka), te digo que todo se termina sabiendo con el tiempo, bien dicen que las mentiras tienen patas cortas. Si él no ha salido a decir nada, está en todo su derecho.

Este tema no suma a su carrera…

Pero hay gente que no lo ve de esa manera, por más que no sean cosas malas, son temas que aparecen en Internet y cuando trabajas con marcas te piden ciertos parámetros. En conclusión, si va a estar saliendo con personas que salen en televisión a decir tontería y media, mejor que siga solo, pero siempre deseará lo mejor.