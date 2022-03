Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia, fue recientemente vinculada con Jefferson Farfán. El programa de ‘Amor y Fuego’ publicó un video que expone más de una curiosa evidencia en las fotos del futbolista y la joven.

Según el espacio de ‘Peluchín’, Jefferson Farfán estaría saliendo con la excuñada de Yahaira Plasencia.

Durante el programa, el mismo ‘Peluchín’ leyó un mensaje de una “fuente” que afirmó que Jefferson y Olenka sí van al mismo edificio y piso, donde hay una duplex. “Rodrigo no reveles mi identidad, sí tengo entendido que van al piso 17 de ese edificio que está en Almendariz”, indicó el conductor.

Tras presentar el video con las coincidencias, Gigi Mitre se mostró muy sorprendida. “¡Increíble! Está pareja si no me la esperaba (…) Es el mismo (piso), pero no importa después de la foto que hemos visto, la misma mesa, el mismo piso, el mismo marco, ahí está”, dijo.

Olenka Mejía, excuñada de Yahaira Plasencia, y su mensaje tras ser vinculada a Jefferson Farfán

En Instagram, Olenka Mejía publicó un curioso mensaje luego de la avalancha mediática por su supuesta relación con la ‘Foquita’ Farfán. “ Que marzo nos traiga buenas noticias”, fue la frase que compartió.

Cabe precisar que, hasta el momento, Olenka Mejía no salió a negar un vínculo con Jefferson. Del mismo modo, el futbolista tampoco se pronunció al respecto.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly Medina responde al papá de Ethel Pozo: “No permitiré que un don nadie me llame mentirosa”

Padre de Ethel Pozo da su versión y niega haber abandonado a su hija y a Gisela: “Yo no le sumaba”

Rodrigo González tilda de “mezquina” a Magaly por criticar su primicia sobre el padre de Ethel Pozo