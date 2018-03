Jefferson Farfán: Evelyn Vela dice que la soltería le ha traído suerte a la 'Foquita' [VIDEO y FOTOS]

Evelyn Vela elogió la participación de Jefferson Farfán en el partido que la selección peruana disputó el último martes contra Islandia. Como se sabe, en aquel partido, que Perú ganó 3 a 1, la ‘Foquita’ anotó un gol.



¿Crees que la soltería le hace bien a Jefferson?

Él siempre ha sido un buen deportista. La soltería le cae a pelo. Le ha traído suerte.



Desde que está soltero le va bien...

Sí, pues. Le ha dado muchos goles a la selección. Está bien, es un buen deportista.

Jefferson Farfán casi anota golazo tras sensacional pase de André Carrillo en el Perú vs Islandia | VIDEO

¿Y cuando se enamora?

Pierde la cabeza, ja, ja, ja.



¿Piensas viajar a Rusia?

La verdad, no, porque no soy fanática del fútbol y aparte para qué puedo ir, si yo no soy una persona que sabe de ese deporte. Lo dejo para la gente entendida en la materia.



¿Te sigues comunicando con Cristian Castro?

Sí, él es mi amigo. Todos los días nos comunicamos. Él será siempre mi amigo.

Jefferson Farfán dio un pase de taquito a 'Oreja' Flores. (Video: América TV)

¿No te enamora?

No, déjenme tranquila. Solo es mi amigo.



¿Cómo va tu amistad con Melissa Klug?

Ahora estoy dedicada a mis cosas, mis negocios.



¿Hay un distanciamiento?

No, para nada. Incluso iremos al concierto de Gilberto Santa Rosa, este 5 de mayo, en el Jockey Club.