La modelo Giulliana Barrios aclaró que solo mantiene una relación amical con el futbolista Jefferson Farfán, sin embargo, no dudó en resaltar sus cualidades.



“Jefferson es mi amigo, lo estimo muchísimo, pero no estoy buscando tener una relación con nadie. Conversamos seguido y es porque hay una amistad. ¿Si sabe que nos vinculan? Sí, pero se ríe y ‘vacila’, porque solo somos amigos”, comentó Barrios, quien hasta hace poco estuvo saliendo con el modelo Erick Sabater.



Asimismo, añadió que el delantero de la selección le parece un ‘hombre atractivo’.



“Siempre me ha parecido una persona muy buena onda y atractiva. Nos reímos mucho cuando conversamos, su forma de ser es chévere y eso lo hace más interesante”, pronunció la modelo.



¿Conoces a Melissa Klug?

Sí. Nuestro trato es súper cordial, porque mi hermana está con su hermano.